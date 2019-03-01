Задержан глава Чебаркуля Сергей Ковригин

В Чебаркуле задержали главу города Сергея Ковригина.

В пресс-службе регионального СК не опровергли и не подтвердили данную информацию, отметив, что комментарий будет позже.

Напомним, что в ноябре прошлого года чиновников администрации Чебаркуля заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Они допустили, что в ведении предпринимателей долгое время находились муниципальные водопроводные сети. Два года назад сети были переданы в МУП "Теплоком", а эта организация с попустительства чиновников администрации города отдала их в аренду предприятиям "Чебаркульское предприятие водоснабжения" и "Чебаркульское предприятие канализации". Обе организации имеют форму ООО.

В феврале губернатор Борис Дубровский сообщил о возможных кадровых решениях в отношении глав Златоуста и Чебаркуля Вячеслава Жилина и Сергея Ковригина. Решение будут приниматься, если в их работе будут выявлены нарушения.