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Власти Подмосковья выделят на рекультивацию ТКО "Аннино" более 761 млн рублей

Власти Подмосковья выделят на рекультивацию ТКО "Аннино" в Рузском городском округе более 761 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Мособлдумы.
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Отметим, деятельность по размещению ТКО на полигоне прекращена с 7 декабря 2016 года.

"Разработан проект рекультивации, пройдены все необходимые экспертизы. Будет проведена рекультивация в течение этого и следующего годов", - сообщила председатель Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Средства на рекультивацию полигона будут выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.

Работы включают в себя устройство защитного экрана полигона, кольцевого дренажа по периметру полигона для сбора фильтрата. "Он будет собираться в накопительную емкость, а затем вывозиться на очистные сооружения и пассивной системы удаления свалочного газа", - говорится в сообщении.

"Проектной документацией предусмотрено восстановление плодородного слоя и растительного покрова рекультивируемых земель – биологический этап рекультивации", - также добавили в Мособлдуме.

Контролировать ход работ по рекультивации ТКО "Аннино" будет рабочая группа "с привлечением широкого круга общественности". В ее состав войдут представители Комитета, депутаты от округа, а также представители Министерства экологии и природопользования Московской области, депутаты Совета депутатов Рузы, члены Общественной палаты и местные жители.

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Власти Подмосковья выделят на рекультивацию ТКО "Аннино" более 761 млн рублей

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Теги: ТКО Аннино, рекультивация, Подмосковье, Мособлдума



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