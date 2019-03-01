Власти Подмосковья выделят на рекультивацию ТКО "Аннино" более 761 млн рублей

Власти Подмосковья выделят на рекультивацию ТКО "Аннино" в Рузском городском округе более 761 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Мособлдумы.

Отметим, деятельность по размещению ТКО на полигоне прекращена с 7 декабря 2016 года.

"Разработан проект рекультивации, пройдены все необходимые экспертизы. Будет проведена рекультивация в течение этого и следующего годов", - сообщила председатель Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Средства на рекультивацию полигона будут выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.

Работы включают в себя устройство защитного экрана полигона, кольцевого дренажа по периметру полигона для сбора фильтрата. "Он будет собираться в накопительную емкость, а затем вывозиться на очистные сооружения и пассивной системы удаления свалочного газа", - говорится в сообщении.

"Проектной документацией предусмотрено восстановление плодородного слоя и растительного покрова рекультивируемых земель – биологический этап рекультивации", - также добавили в Мособлдуме.

Контролировать ход работ по рекультивации ТКО "Аннино" будет рабочая группа "с привлечением широкого круга общественности". В ее состав войдут представители Комитета, депутаты от округа, а также представители Министерства экологии и природопользования Московской области, депутаты Совета депутатов Рузы, члены Общественной палаты и местные жители.