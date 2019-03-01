Хабиб Нурмагомедов пожаловался на тяжелую мужскую долю

Известный боец Хабиб Нурмагомедов (30) переживает: тяжело в наше время быть мужчиной.

На своей странице в Instagram, где еще недавно спортсмен возмущался поцелуями на сцене дагестанского театра, теперь Хабиб пишет о непростой мужской доле в современном мире.

"Есть 2 вещи, которые всегда будут вместе, это мужчина и проблемы. Не бывает такого, что ты мужчина и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время", - пишет Нурмагомедов.

Напомним, недавно боец возмутился антрепризным спектаклем "Охота на мужчин", который был показан в Махачкале. Хабиб назвал сцены из спектакля "порнографией" и призвал судить артистов и организаторов "по законам этой страны". Многие его не поняли, поскольку законы России не запрещают ничего из того, что было показано, и наказание было бы проявлением цензуры.