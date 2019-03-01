Прокуратура заинтересовалась "компотом с червями" в столовой уральской школы

Прокуратура на Среднем Урале проверяет информацию о выдаче компота с червями в школьной столовой.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, из СМИ стало известно, что все произошло в средней школе №2 Каменска-Уральского: утверждается, что в столовой учреждения ученикам якобы был выдан "компот с червями".

Теперь прокуратура при поддержке специалистов Роспотребнадзора проверит соблюдение требований к хранению продуктов в школе и документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Будет проверяться и технология приготовления блюд.

Как отметили в ведомстве, по итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, дана правовая оценка деятельности самой школы, а также организации, оказывающей в ней услуги питания детей.

Напомним, недавно похожий скандал разгорелся в Курганской области: учеников юргамышской школы накормили мясными субпродуктами. Один из детей сделал фото и разослал его в местные паблики - это мгновенно вызвало волну негодования у пользователей.

Уже на следующий день руководство школы выдало устный приказ о срочном изменении меню столовой, также детям запретили брать туда сотовые телефоны. А директор департамента образования и науки Курганской области Эдуард Абрамов заявил, что фото является фейком.