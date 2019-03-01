В РКН опровергли связь между сбоем банковских приложений и блокировкой Telegram

В банке "Открытие" опровергали сообщения о том, что сбой в работе мобильного приложения произошел из-за очередной попытки заблокировать Telegram.

Пресс-секретарь банка Артем Бочкарев пояснил, что сбои в работе приложения связаны с его обновлением, передает Nation News.

Накануне в мобильных банках ВТБ, "Открытие" и "Россельхозбанка" произошли сбои. Ряд каналов в мессенджерах со ссылкой на агентство Reuters сообщили, что это случилось якобы из-за попытки заблокировать мессенджер Telegram.

Роскомнадзор также не подтвердил информацию. IP указанных сервисов не включались в реестр, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Напомним, с 16 апреля прошлого года Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ФСБ ключи для дешифровки переписки российских пользователей. При этом попытки заблокировать Telegram в России пока не увенчались успехом - мессенджер с перебоями, но работает у большинства пользователей.

В августе Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах, если на это есть соответствующее решение суда.

СМИ писали, что для обхода блокировок в России Telegram может использовать технологии, которые еще около десяти лет назад были запатентованы российскими военными специалистами.