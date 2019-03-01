Пермский крайком КПРФ назвал нападение на депутата "подлым" и "заказным"

Сегодня бюро пермского крайкома КПРФ опубликовало заявление о нападении стрелка на депутата заксобрания Пермского края Илью Кузьмина, передает корреспондент Накануне.RU.

Коммунисты называют нападение на своего коллегу "покушением на убийство". По их мнению, нападение является "недопустимым, подлым и заказным". В своем заявлении пермский крайком КПРФ отмечает, что депутат был избран в заксобрание с 2016 г. и с этого момента стал активно работать с населением своего избирательного округа, а также оказывать посильную помощь гражданам и за его пределами.

"Помимо политической деятельности, Илья Кузьмин ведет профессиональную работу в сфере строительного бизнеса в городе Соликамск, которая тоже имеет свои успехи. Такая активность депутата в отстаивании и защите интересов жителей не могла остаться незамеченной. И, разумеется, это не всем нравится. Но это не повод покушаться на жизнь человека. Нужно искать мирное решение назревших проблем", - говорится в тексте заявления.

В крайкоме обратились к следственному комитету и прокуратуре с требованием провести тщательное расследование произошедшего. От администрации Соликамска и руководства МВД коммунисты потребовали обратить внимание на криминогенную обстановку в городском округе.

Напомним, 24 февраля неизвестный позвонил политику и, сославшись на его бизнес-интересы, предложил встретиться в воскресенье вечером для просмотра квартиры. Срочность объяснялась тем, что звонивший не был местным жителем и вот-вот должен был покинуть Соликамск. Кузьмин прибыл к месту встречи, вышел из машины и стал отходить от нее. В это время стоявший неподалеку мужчина развернулся, обнажил "обрез" и дважды выстрелил из него в краевого парламентария. Депутату несказанно повезло, так как первый выстрел прошёл "мимо", после чего Илья поскользнулся и стал падать, а второй выстрел, нацеленный в голову, прошил капюшон пуховика. Нападение вменяют 30-летнему безработному ранее судимому за истязание жителю Соликамска. Вечером 25 февраля его "взяли" и допросили.

Вскоре появилась информация о том, что Кузьмин якобы по совету своего политтехнолога сам инициировал нападение на себя. Политик назвал это "бредом пермского СМИ".