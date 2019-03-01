01 Марта 2019
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На пути к 300-летию: в Екатеринбурге изымают из продажи подарочные книги об уральской столице

В Екатеринбурге, концепцию обновления которого к 300-летию презентовал мэр Александр Высокинский, начали изымать из продажи подарочные книги про уральскую столицу. Выяснилось, что некоторые бизнесмены считают "запретными" изображения с памятником основателям города, из-за которых в настоящее время идет судебный процесс по "нарушению авторских прав".

Как стало известно Накануне.RU, из сети книжных магазинов "Читай-город" изъяли всю литературу, где есть фотографии памятника Татищеву и де Геннину. Как сообщили нашему корреспонденту в одной из точек продаж, такую продукцию не будут продавать какое-то время. По данным сотрудников, это связано с судебным процессом, по которому уральскому издательству "Фест Хэнд" может грозить штраф за использование фото в своём путеводителе по Екатеринбургу.

"Во всех книгах есть фотографии монумента основателям города. Из-за спора об авторских правах на изображение этого памятника все книги сняли с продаж", - сообщил нам консультант "Читай-города", когда мы попросили подарочную книгу о Екатеринбурге.

Накануне.RU обратилось за официальным комментарием в руководство сети "Читай-город", но ответ пока не был получен.

читай-город, книжный магазин(2019)|Фото: Накануне.RU

Мы решили проверить другие магазины и выяснили, что там "запрещённую" продукцию можно купить. Например, в сети "100000 книг" есть несколько видов путеводителей. На одной из них прямо на главной странице изображён монумент.

книжный магазин, книги(2019)|Фото: Накануне.RU

100 000 книг, книжный магазин Екатеринбурга(2019)|Фото: Накануне.RU

В "Живом слове" нам также сообщили, что подобные книги есть во всех магазинах. "Есть путеводители и фотоальбомы. Можете выбрать в любой точке города или же заказать через интернет-магазин, и нужную книгу вам доставят домой", - сообщила сотрудница.

книжный магазин, книги(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере услуг (УПРАВИС) считает, что издательство "Фест Хэнд" нарушило закон, выпустив путеводитель по Екатеринбургу, где на одной из страниц использована фотография памятника основателям города Татищеву и де Геннину. Сумма иска - 20 тыс.руб. Процесс еще не закончен, очередное заседание намечено на 7 марта. УПРАВИС также подала аналогичные иски к издательству "Евразия" и фонду "Наш Урал".

Отметим, что тем временем Екатеринбург начал подготовку к своему 300-летию, которое будет отмечаться в 2023 году. Губернатор Евгений Куйвашев в связи с этим создал семь рабочих групп. Накануне.RU обратилось за комментарием к заместителю главы уральской столицы Анатолию Гагарину, однако он не смог дать оценку изъятию подарочных книг о готовящемся к вековому юбилею городе, отметив лишь, что администрация к этому отношения не имеет.

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На пути к 300-летию: в Екатеринбурге изымают из продажи подарочные книги об уральской столице

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Теги: памятник Татищеву и де Геннину, екатеринбург, авторское право, книги, читай город, живое слово, 100000 книг



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Ранее 01.02.2019 11:35 Мск Даешь привлечение туристов: уральским компаниям грозит штраф за фото памятника основателям Екатеринбурга

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