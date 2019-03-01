В Кургане осудили злоумышленников, которые похитили мужчину и держали его на улице без одежды

В Кургане суд признал виновными трех человек в похищении мужчины и разбое.

Установлено, что год назад злоумышленники насильно затолкнули своего знакомого в машину и, увезя в безлюдное место, избили, держа его на улице зимой без верхней одежды, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После экзекуции они привезли мужчину к квартире его знакомых, где были его вещи, и похитили их.

Мужчинам дали 6,5, 7 и 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.