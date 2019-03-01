В Санкт-Петербурге задержали главу Дома офицеров по делу о мошенничестве на 10 млн рублей

Сотрудники полиции и ФСБ провели обыски в питерском Доме офицеров на Литейном, об этом говорится в официальном сообщении МВД по северной столице.

Обыски также прошли и в квартире главы учреждения Натальи Богатыревой, позже ее задержали.

В полиции добавили, что мероприятия прошли в рамках уголовных дел о мошенничестве на 10 млн руб. и злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что помещения Дома офицеров незаконно сдавались в аренду предпринимателям. Также сотрудники учреждения за деньги устраивали там различные мероприятия.