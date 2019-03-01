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Происшествия Челябинская область

В Челябинске объявили аукцион на разработку проекта протонного центра

Минстрой объявил аукцион на проектирование строительства протонного центра в Челябинске с максимальной ценой контракта — 13,3 млн рублей. Победитель должен представить готовый проект до конца октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

В настоящий момент ни в одном регионе УрФО нет такого центра. С инициативой о его создании выступил губернатор Борис Дубровский, предложение одобрила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По мнению губернатора, центр протонной терапии станет новым этапом в развитии передовых методов лечения онкологических заболеваний.

До конца октября победитель аукциона должен подготовить проектно-сметную документацию, провести инженерные изыскания, а также получить положительное заключение госэкспертизы. Кроме того, отдельно стоящее здание центра должно быть соединено с хирургическим корпусом теплым переходом. Место под будущий центр уже определено на территории самого онкоцентра.

Следующий важный этап – это оборудование, сам источник излучения – протонный генератор. В целом с момента проектирования до завершения строительства может понадобиться 3-4 года. По предварительным расчетам общая стоимость проекта составит порядка одного миллиарда рублей. Финансирование будет проходить полностью из областного бюджета.

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В Челябинске объявили аукцион на разработку проекта протонного центра

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Теги: протонный центр, онкология, минздрав, Борис Дубровский,



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