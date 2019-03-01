Победитель конкурса на лучший проект памятника Вильгельму Столлю получил сертификат из рук губернатора Воронежской области

Воронежский губернатор Александр Гусев накануне участвовал в церемонии награждения победителей конкурса на лучший проект памятника выдающемуся воронежскому предпринимателю конца XIX – начала XX века Вильгельму Столлю, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Конкурс привлек большое количество участников. 18 профессиональных частных скульпторов и мастерских из разных регионов России - Воронежа, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Курска, Белгорода, Ростова-на-Дону и Тамбова предлагали свои проекты. Победителя определял высокопрофессиональный экспертный совет. Каждый из участников представил эскиз проекта, планшет, скульптурную модель памятника и пояснительную записку. Церемония награждения победителей прошла в конференц-зале гостиницы «Рамада Плаза».В ходе церемонии все участники конкурса были награждены благодарственными письмами и получили сертификаты участника конкурса. Призовой фонд за 1 место составил 150 000 рублей, за 2 – 100 000 рублей, за 3 – 50 000 рублей.

Александр Гусев поблагодарил всех претендентов за проделанную работу. "Надеюсь, что это не последнее наше взаимодействие. Воронеж будет насыщаться и скульптурными произведениями, и малыми формами, и, развивая общественное пространство, мы будем наполнять город красивыми образами. Воронеж крупный промышленный центр – это всем известно, и будет справедливо, если в Воронеже появится памятник, который задаст тренд положительного отношения к тем людям, которые создают большие, малые предприятия, в целом строят одну из основных частей экономики региона. Тем более что наступивший год – это год 150-летия со дня образования завода, который организовал Вильгельм Столль - наш великий промышленник, предприниматель, меценат. Совершенно справедливое решение приняли коллеги из городской администрации, объявив такой конкурс. У нас проводится предпринимательский форум Вильгельма Столля - это тоже дань памяти нашему великому земляку, и в этом году – обращаюсь к администрации города – мы к началу форума постараемся памятник установить", - сказал глава региона.

Александр Гусев также выразил благодарность гражданскому собранию «Лидер». "Хочу поблагодарить участников гражданского собрания «Лидер», которые приняли непосредственное участие в проведении конкурса. Вы во многом продолжатели традиций, которые были заложены Столлем, развиваете промышленность города и области", - сказал губернатор.

Победителем конкурса стал Юрий Киреев, член Курского Союза Художников. Его проект рекомендован к рабочему проектированию. Сертификат победителя ему лично вручил Александр Гусев. После окончания церемонии награждения глава региона осмотрел выставку конкурсных проектов.

Справка. В целях увековечения памяти предпринимателя и благотворителя Вильгельма Столля, а также популяризации истории воронежской промышленности в феврале 2019 года был организован открытый конкурс на лучший проект памятника. Цель конкурса - выявление на основе состязательности лучшего архитектурно-художественного решения, и определение автора разработки проекта памятника Вильгельму Столлю. Конкурс проходил при поддержке Воронежского отделения «Союза художников России», Воронежского отделения «Союза дизайнеров России». Оператор конкурса - компания PM studio . Лучшую работу определяло экспертное жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры, художники, скульпторы, представители органов власти и общественных организаций Воронежа. Памятник планируется к установке в 2019 году, на участке, расположенном вблизи пересечения улиц Студенческая и Карла Маркса в городе Воронеже.