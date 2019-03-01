США объявили награду в $1 млн за информацию о сыне Усамы бен Ладена

За информацию о месте нахождения Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного США лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ ) Усамы бен Ладена назначена награда в $1 млн. Об этом сообщил американский Госдеп.

Отмечается, что Хамза бен Ладена с августа 2015 года призывал своих последователей атаковать США и их союзников. Информацию, по данным госдепа, он распространял в интернете, передает Regnum.

Вашингтон полагает, что Хамза может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, опираясь на данные близкого к президенту США Бараку Обаме источника, заявлял, что версия Вашингтона о том, как на самом деле был убит "террорист номер один Усама бен Ладен, – вопиющая ложь.

Согласно официальной версии, Усама бен Ладен был убит в мае 2011 года в своем доме на окраине пакистанского города Абботабада в результате операции, которую проводил американский спецназ. После ряда экспертиз тело террориста в обстановке строжайшей секретности было затоплено в море.