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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Умер автор музыки к гимну Ямала

Умер автор музыки к гимну Ямала Юрий Юнкеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного заксобрания.
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Парламентарии сожалеют о смерти Юнкерова, отмечая, что многие его произведения о Ямале и его людях исполняются по окружному радио и телевидению, они получили широкую известность и народное признание.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации Юрий Юнкеров родился 16 марта 1941 г. в городе Дзержинск Горьковской области. Под редакцией Юрия Петровича были собраны и вышли в свет более 20 уникальных нотных песенных сборников. За свою жизнь он написал несколько известных произведений для оркестра национальных инструментов, также он создал миниатюры для фортепиано и баяна, более 200 песен для солистов, ансамблей и хоровых коллективов. Среди произведений – музыка к гимну Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, музыка, написанная Юнкеровым, победила в конкурсе, проводившемся в 2008-10 г. То же первенство выявило лучший текст гимна - победила живущая в Тюмени уроженка Ямала Людмила Холдунова.

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Умер автор музыки к гимну Ямала

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Теги: гимн Ямала, Юрий Юнкеров, смерть



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Ранее 13.11.2010 13:54 Мск Ямал обрел собственный гимн
Ранее 13.05.2010 15:22 Мск У гимна Ямала появилась музыка

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