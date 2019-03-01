Определена компания, которая благоустроит Шарташский лесопарк в Екатеринбурге

Благоустройством Шарташского лесопарка в Екатеринбурге займется компания ООО "Уралдортехнологии". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте госзакупок.

Уточняется, что заявка признана соответствующей требованиям. Начальная цена контракта составила более 360 млн рублей.

Напомним, в декабре прошлого года Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области решило расторгнуть договор с компанией "Урал Инжиниринг", которая должна была заняться благоустройством Шарташского лесопарка - подрядчик не подготовил рабочую документацию в нужный срок.

В начале февраля экспертный совет по развитию лесопарка был полностью сформирован.

Пока в лесопарке хватает мусора и зимой...

...и летом