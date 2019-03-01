Высокинского покидает пресс-секретарь

01 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

Высокинского покидает пресс-секретарь

Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов покинет свой пост. Об этом 28 февраля заявил глава города Александр Высокинский на встрече с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, Карманов написал заявление на увольнение. Бумага пока не подписана, и Высокинский постарается уговорить специалиста остаться.

Вместе с тем, Карманову предложили некое высокооплачиваемое место, так что знающие ситуацию источники полагают, что мэру вряд ли удастся сохранить кадр.

Отметим, что с момента вступления в должность Высокинского работа над имиджем городской власти хромает. Чиновники и думцы нередко оказываются в федеральной повестке в негативном контексте. Федеральному руководству "ЕР" пришлось вмешаться после первого же решения Высокинского повысить руководству города зарплаты. Депутаты отмечались скандальными заявлениями. Например, Елена Дерягина ("ЕР") предлагала лишить школьников бесплатного питания, Александр Колесников ("СР") говорил, что "педофилы - не маньяки", а Михаил Матвеев, не только действующий парламентарий ("ЕР"), но и бывший вице-мэр, предложил горожанам доплачивать за строительство школ.

Напомним, Анатолий Карманов стал работать в мэрии еще при-сити-менеджере Александре Якобе, тогда он сменил на посту пресс-секретаря Дмитрия Сухорукова. К слову, в связи с увольнением Карманова Высокинский снова напомнил, что зарплаты в администрации очень низкие. Но он не исключает, что у него появится личный пресс-секретарь, помимо мэрского, который сейчас занимает ставку рядового главного специалиста.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Высокинского покидает пресс-секретарь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Высокинский, Анатолий Карманов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 675

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети