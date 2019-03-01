Высокинского покидает пресс-секретарь

Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов покинет свой пост. Об этом 28 февраля заявил глава города Александр Высокинский на встрече с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, Карманов написал заявление на увольнение. Бумага пока не подписана, и Высокинский постарается уговорить специалиста остаться.

Вместе с тем, Карманову предложили некое высокооплачиваемое место, так что знающие ситуацию источники полагают, что мэру вряд ли удастся сохранить кадр.

Отметим, что с момента вступления в должность Высокинского работа над имиджем городской власти хромает. Чиновники и думцы нередко оказываются в федеральной повестке в негативном контексте. Федеральному руководству "ЕР" пришлось вмешаться после первого же решения Высокинского повысить руководству города зарплаты. Депутаты отмечались скандальными заявлениями. Например, Елена Дерягина ("ЕР") предлагала лишить школьников бесплатного питания, Александр Колесников ("СР") говорил, что "педофилы - не маньяки", а Михаил Матвеев, не только действующий парламентарий ("ЕР"), но и бывший вице-мэр, предложил горожанам доплачивать за строительство школ.

Напомним, Анатолий Карманов стал работать в мэрии еще при-сити-менеджере Александре Якобе, тогда он сменил на посту пресс-секретаря Дмитрия Сухорукова. К слову, в связи с увольнением Карманова Высокинский снова напомнил, что зарплаты в администрации очень низкие. Но он не исключает, что у него появится личный пресс-секретарь, помимо мэрского, который сейчас занимает ставку рядового главного специалиста.