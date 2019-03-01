Известный лыжный инструктор и спасатель погиб в КЧР при сходе лавины

Семь лыжников попали под снежную лавину на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по республике, погиб один из туристов, еще один получил серьезные травмы. Пять человек госпитализированы. Проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщают СМИ, погибшим оказался Сергей Камбалов – известный российский спасатель, член Российской ассоциации горных гидов, инструктор по горным лыжам и альпинизму.

Кроме того, среди пострадавших - директор казначейства банка "ФК Открытие" Дмитрий Орлов.

В январе лыжник погиб под лавиной на Эльбрусе. По данным СК,мужчина катался вне обозначенных трасс. В МЧС уточнили, что спортсмен приехал из Москвы.

В декабре следователи Хабаровского края возудили дело после схода лавины в районе штольни открытого типа золотодобывающего предприятия "Многовершинный". Под завалами оказались сотрудники, двое человек погибли.