Житель Екатеринбурга едва не стал пешеходом после ареста автомобиля за 61 штраф ГИБДД

Житель Екатеринбурга, накопив 61 административный штраф за нарушения правил дорожного движения, едва не стал пешеходом.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, всего гражданин М. задолжал более 350 тыс. руб.: штрафы ГИБДД - 64 тыс. руб., административные штрафы за самовольное занятие земельного участка - около 150 тыс. руб., а также задолженность по налогам и сборам - порядка 80 тыс. руб.

Были у него и другие долги, но мужчина, судя по всему, платить по ним не собирался. Тогда судебные приставы ограничили его в праве выезда за пределы России, а также внесли запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника. Автомобиль екатеринбуржца - "Тойота Камри" - был арестован.

Все это побудило мужчину к погашению задолженности в полном объеме, также он уплатил исполнительский сбор. Автомобиль вернулся к хозяину, а ограничительные меры в отношении должника и его имущества были сняты.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале любительница быстрой езды погасила сразу 15 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться прав.