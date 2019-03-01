01 Марта 2019
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Из соликамского провала рассол не течет в Каму - Росприроднадзор

В Соликамске стали известны результаты анализа проб на месте слива в Каму транзитных вод с водопонижающего контура вокруг провала в районе СКРУ-2, передает корреспондент Накануне.RU.

В феврале в соцсетях появилась новость о якобы сливаемых в Каму рассолах. Однако согласно протоколам результатов количественного химического анализа проб воды, взятых Росприроднадзором, превышения концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемой ПАО "Уралкалий" воде и природной воде Камского водохранилища не выявлено, сообщает местная телекомпания "Соль ТВ".

По информации Росприроднадзора, плановые проверки в районе водозабора проходят регулярно.

За химическим составом воды следят и в самом "Уралкалии". Мониторинг ведется ежемесячно, в соответствии с графиком по девяти показателям, сообщила начальник управления по охране окружающей среды компании Юлия Мандий.

"Более того, в соответствии с законодательством при сбросе мы должны проводить мониторинг водного объекта 500 метров ниже сброса. Ежемесячно мы направляем результаты контроля в Росприроднадзор, в Камское бассейновое водное управление и министерство природных ресурсов Пермского края", - сообщила она.

То, что транзитные воды не содержат соли и не приносят вред окружающей среде подтвердили и в березниковской природоохранной прокуратуре.

Постоянный экологический мониторинг за состоянием воды в Каме осуществляет Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Посты Росгидромета проверяют воду в Каме раз в месяц по 35 показателям. Чтобы получить более точную картину, забор проб производится в нескольких местах - выше Боровского залива в Соликамске, в месте впадения в Каму реки Усолка, а также в Березниках в двух местах - ниже автодорожного моста и в черте поселка Орел.

По информации Пермского ЦГМС, в период с октября 2018 года по январь 2019 года по результатам лабораторных исследований превышений по хлоридам, сульфатам и минерализации в реке Кама не обнаружено.

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Из соликамского провала рассол не течет в Каму - Росприроднадзор

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Теги: СКРУ-2, Уралкалий, транзитные воды



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