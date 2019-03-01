В Копейске отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров на выработанных угольных шахтах

В Копейске отменен режим ЧС. Крупные очаги эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт ликвидированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"Работы по рекультивации этих участков завершаем до конца недели", - рассказал руководитель ликвидации ЧС, начальник управления городского хозяйства администрации Копейска Марат Харисов.

Работы по ликвидации пожаров продолжатся.

"В дальнейшем главной задачей считаю ведение плановой работы по недопущению подобных ситуаций", - подчеркнул и.о. главы Копейска Андрей Фалейчик.

В дальнейшем планируется данный земельный участок рекультивировать.

Напомним, режим ЧС в городе ввели 11 февраля. Основанием для введения режима ЧС стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари. По словам заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Андрея Фалейчика, тушение возгораний может занять от двух недель до одного месяца.

Из бюджета Челябинской области выделили средства на тушение эндогенных пожаров. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский.