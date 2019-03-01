СМИ: Американцы на вертолетах вывезли из Сирии 50 тонн золота

Армия США на вертолетах вывезла около 50 т золота из Сирии по договоренности с террористическими группировками, сообщает SANA со ссылкой на источники.

Драгоценный металл военным передали члены террористических группировок в провинции Дейр-эз-Зор. Боевики взамен получили от американцев гарантии безопасности.

Уточняется, что террористы передали американцам 40 т, еще десять военные нашли сами нашли в тайниках боевиков, передает Regnum.

Напомним, как сообщалось, Соединенные Штаты установили конец апреля в качестве даты окончательного вывода американских войск из Сирии. При этом большая часть военных покинет арабскую республику в середине марта.

При этом Вашингтон после вывода войск намерен оставить в Сирии миротворческую группу в составе около 200 человек.