Прокуратура отказалась инициировать списание долгов югорчан за газ

Прокуратура не считает нужным вмешиваться в работу "Газпром межрегионгаз Север" и проверять, следует ли списать югорчанам долги за газ. Такова суть ответа надзорного ведомства депутату думы Югорска Антону Пантину, который попросил прокурора округа Евгения Ботвинкина проверить, возможно ли избавить жителей от долгов за голубое топливо, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Пантин описал чеченский пример, добавляя, что "в Югре долги за газ перед "Газпром межрегионгаз Север" составляют значительную цифру". Он попросил "проверить организацию на исполнение установленных законами и внутриведомственными документами действий, необходимых для списания дебиторской задолженности населения Югры, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадёжной к взысканию".

В ответе говорится, что, согласно закону "О прокуратуре РФ", её сотрудники "не подменяют иные госорганы и другие лица, контролирующие соблюдение прав и свобод югорчан, а также не вмешиваются в работу организаций". В надзорном ведомстве напомнили, что списать долги можно только тогда, когда они признаны нереальными для взыскания, и добавили, что она определяется "исключительно компанией, исходя из экономической и правовой невозможности и бесперспективности взыскания долга".

Требуя от "Газпром межрегионгаз Север" списать долги, "прокурор вмешивается в её оперативно-хозяйственную деятельность". Оснований для проверки компании нет, подытожили в надзорном ведомстве.

"Я не удивлен ответу. Мы будто с разных планет. В России нет единой методики, практики и применения законодательства", - заявил Накануне.RU Пантин.

Напомним, простить долги за газ уже потребовали в Свердловской и Смоленской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Башкирии, Прикамье и ряде других регионов. Глава минстроя Владимир Якушев считает эту идею неправильной. Он уверен, что "с точки зрения дисциплины и того, что цифра немалая, и, понимая, что у нас достаточно много других проблем, для которых надо искать денежные средства", поддерживать эту инициативу не стоит.