"Туристы были не готовы к экстремальной ситуации": в СКР назвали причины гибели группы Дятлова на Среднем Урале

Следственный комитет РФ раскрыл причину гибели группы Игоря Дятлова на Среднем Урале.

Напомним, в феврале этого года прокуратура объявила, что причины будут установлены спустя 60 лет после трагедии. Не исключалась даже эксгумация тел погибших.

Свою версию назвали представители Следственного комитета. Они пришли к выводу, что палатка лыжников попала под снежный завал, что и привело к трагическому концу. Туристы были не готовы к экстремальной ситуации и стали погибать из-за ураганного ветра, который не оставил никому шансов на выживание, считают в ведомстве.

В СК РФ считают, что первая группа погибла у костра без теплой одежды и еды, так как была не способна поддерживать огонь, а вторая заблудилась в поисках заваленной снегом палатки. Третья же группа туристов провалилась в сугробы в поисках более надежного убежища. В заключении следователи сделали вывод, что их подготовка была слишком слабой для столь экстремального похода, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно выяснилось, что дело о таинственной гибели "дятловцев" было засекречено из-за одного документа.