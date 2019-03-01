Мантуров: Угрозы роста цен на сигареты из-за обязательной маркировки нет

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров не видит угрозы риска роста цен на сигареты из-за обязательной маркировки.

По его словам, для участников рынка предусмотрено поэтапное вступление в силу требований об обязательной маркировке данной продукции, сообщает РИА Новости.

В 2018 году Правительство РФ запустило пилотный проект по маркировке табачных изделий. Он продлился до 28 февраля 2019 года.

Данная мера позволит отслеживать оборот табачных изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.

Ранее сообщалось, что внедрение единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) на табачном рынке приведет к незначительному повышению розничных цен.