Мантуров: Угрозы роста цен на сигареты из-за обязательной маркировки нет
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров не видит угрозы риска роста цен на сигареты из-за обязательной маркировки.
По его словам, для участников рынка предусмотрено поэтапное вступление в силу требований об обязательной маркировке данной продукции, сообщает РИА Новости.
В 2018 году Правительство РФ запустило пилотный проект по маркировке табачных изделий. Он продлился до 28 февраля 2019 года.
Данная мера позволит отслеживать оборот табачных изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.
Ранее сообщалось, что внедрение единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) на табачном рынке приведет к незначительному повышению розничных цен.