01 Марта 2019
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Армия и ВПК В России

Российские военные в ближайшее время получат ЗРК С-500

Новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 появятся в войсках в ближайшее время. Об этом сообщил газете "Красная Звезда" начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

По его словам, в 2019 году завершит обучение первая группа офицеров по работе с комплексами. Он уточнил, что военные проходят обучение в учебном центре в Гатчине (Ленинградская область).

ЗРС С-500(2019)|Фото: youtube.com

В мае 2018 года американские СМИ сообщили о том, что система прошла успешные испытания. По данным CNBC, "Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35".

Как отмечает телеканал, С-500 способна уничтожать объекты в ближнем космосе.

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Российские военные в ближайшее время получат ЗРК С-500

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Теги: с-500, войска



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