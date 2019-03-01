Российские военные в ближайшее время получат ЗРК С-500

Новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 появятся в войсках в ближайшее время. Об этом сообщил газете "Красная Звезда" начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

По его словам, в 2019 году завершит обучение первая группа офицеров по работе с комплексами. Он уточнил, что военные проходят обучение в учебном центре в Гатчине (Ленинградская область).

В мае 2018 года американские СМИ сообщили о том, что система прошла успешные испытания. По данным CNBC, "Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35".

Как отмечает телеканал, С-500 способна уничтожать объекты в ближнем космосе.