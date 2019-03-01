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Общество Челябинская область

Минэнерго выбирает нового гарантирующего поставщика электроэнергии для Челябинской области

Минэнерго РФ объявило конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика в Челябинской области.

Заявки будут приниматься с 4 по 11 марта.

"Основным критерием выбора нового гарантирующего поставщика является погашение всей либо части задолженности предыдущей организации, утратившей статус гарантирующего поставщика, перед поставщиками оптового рынка", - сообщили Накануне в пресс-службе ведомства.

В июне ПАО "Челябэнергосбыт", накопивший многомиллионные долги, лишили статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности. В отношении компании прекращена поставка электрической энергии.

"МРСК Урала" был присвоен статус гарантирующего поставщика до проведения конкурса по выбору нового ГП для Южного Урала, но не более чем на 12 месяцев.

Добавим, что границами зоны деятельности гарантирующего поставщика является вся Челябинская область за исключением зоны действия ООО "Магнитогорская энергетическая компания".

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Минэнерго выбирает нового гарантирующего поставщика электроэнергии для Челябинской области

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Теги: Челябэнергосбыт, МРСК Урала, долги, электроэнергия, гарантирующий поставщик,



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