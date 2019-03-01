Прикамские школьники - победители олимпиад получат 100 тысяч рублей

Восемь школьников Пермского края получат 100 тыс. руб. за победу в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Также материальная помощь будет оказана 21 призеру олимпиады - они получат по 50 тыс. руб. Еще 75 человек получат по 15 тыс. руб. за победы в международных и всероссийских мероприятиях. Общий премиальный фонд составит почти 3 млн руб.

Олимпиады проходили по разным предметам. Торжественная церемония награждения одаренных детей и талантливой молодежи Прикамья "Будущее России" состоялась в последний день зимы, в рамках зимней сессии Молодежного форума. Победителям и призерам олимпиад, а также тем, кто блеснул на крупных творческих конкурсах в прошлом учебном году, были вручены дипломы и благодарственные письма.

С победой детей поздравила министр образования Пермского края Раиса Кассина. Она отметила, что Прикамье - это регион талантливой молодежи.

"Мы постарались создать такую систему, которая вдохновляла бы их на учебные подвиги все чаще и чаще. При этом перечень мер поддержки заключается не только в финансовой помощи, но и в проведении форумов, где собираются самые талантливые ребята, делятся опытом и проектам", - подчеркнула она.

Отметим, что впервые церемония награждения талантливых школьников прошла в прошлом году по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Он отмечал, что стать победителем или призером олимпиады позволяет только большой труд. И это труд не только учеников, но и их родителей и педагогов.

Добавим, что в прошлом году награды получили более 50 школьников.