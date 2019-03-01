"Из двух разных котлов". В Кургане мясокомбинат ответил на претензии потребителей по вареной колбасе

Мясокомбинат "ВИТ" ответил на претензии покупателей, которые заподозрили производителя вареной колбасы в обмане потребителей.

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Как ранее сообщало Накануне.RU, в редакцию информационного агентства обратилась жительница Кургана Марина. По словам женщины, совершенно случайно она обратила внимание на состав вареной колбасы, батоны которой лежали в аккуратной одной куче под одним ценником и с одним ГОСТом. Вот только состав продукта был совершенно разным. Женщина подумала, что таким образом производитель пытался обмануть потребителей, специально нанося на этикетку "хороший" состав продукта без стабилизаторов и различных добавок.

Заведующая лабораторией мясокомбината "ВИТ" Аза Зайцева рассказала Накануне.RU, что и та, и другая колбаса производится в соответствии с ГОСТ и варится, грубо говоря, в двух разных котлах, а в магазины реализуется так же по разным документам и накладным.

"Колбаса вареная "Докторская" производится по ГОСТ Р 52196-2011. Согласно п. 4.3 ГОСТ Р 52196-2011 допускается использование не только натуральных специй, но и комплексных пищевых добавок, которые ни коем образом не вредят здоровью человека. Наша страна расположена в холодной климатической зоне. К сожалению, в таких условиях большинство пряных трав не произрастает. Поэтому все натуральные специи и комплексные пищевые добавки с содержанием экстрактов специй и пряностей только импортного производства. С введением санкций импорт таких пищевых добавок ограничен и цена слишком высока", - сообщила Зайцева.

Завлабораторией отметила, что в связи со сложностью закупки специй и пищевых добавок продукция производится по двум разным рецептурам, обе соответствуют ГОСТ Р 52196-2011.

"Себестоимость продукции производимой на натуральных специях и себестоимость продукции с содержанием комплексных пищевых добавок одинакова, поэтому одно и то же наименование реализуется по одной цене", - добавила Зайцева.

Директор ООО "ВИТ" Андрей Волков, отвечая на официальный запрос Накануне.RU, отметил, что согласно Техническому регламенту Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 г. N 881 на оболочку должна наноситься полная информация о составе продукта.

"При наличии в пищевой продукции составного компонента (состоящего из двух и более компонентов) в составе пищевой продукции указывается перечень всех компонентов, входящих в состав такого составного компонента, или указывается составной компонент с дополнением к нему в скобках компонентов в порядке убывания их массовой доли. В связи с данным требованием при использовании пищевых добавок приходится указывать все компоненты входящие в состав одной комплексной пищевой добавки, хотя содержание их очень незначительное (иногда всего лишь 0,005%)", - сообщил Волков.

По его словам, после вступления в действие дополнений к ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013г. №68, стало необходимым вид продукта (в нашем случае "мясное колбасное изделие вареное" - прим.) указывать отдельной строкой. Поэтому на оболочке напечатанной до вступления в действие дополнений, написано "колбаса вареная Докторская мясной продукт категории А", а которую печатали позже - "колбаса Докторская мясное колбасное изделие вареное категории А". Как отметил директор мясокомбината, информативно это одно и то же.

Аза Зайцева сообщила, что так называемая "хорошая" колбаса (которую всегда покупала Марина и в которой было всего 7 наименований в составе - прим.) изготовлена с использованием натуральных специй.

"Давно известно, что у некоторых людей могут возникнуть аллергические реакции на перец, мускатный орех, тмин и другие специи. "Плохая" колбаса (в которой было множество добавок и состав которой состоял почти из 20 наименований - прим.) изготовлена с использованием пищевых добавок, в составе: соль нитритная (соль пищевая, фиксатор окраски – нитрит натрия), соль пищевая; сахара: глюкоза, лактоза; регуляторы кислотности: пирофосфаты, трифосфаты; антиокислители: аскорбиновая кислота, аскорбат натрия; усилитель вкуса и аромата – глутамат натрия. Пищевые добавки (их известно несколько сотен - прим.) проходят обязательную регистрацию и к применению допускаются только безопасные", - сообщила завлабораторией мясокомбината.

Она отметила, что раньше названия этих химических веществ писали на этикетках продуктов полностью, но они занимали так много места, что в 1953 году в Европе решено было заменить полные названия химических пищевых добавок одной буквой с цифровыми кодами. Индексом Е (от Europe) в рамках Европейского сообщества принято обозначать наличие в продукте питания любых пищевых добавок, идентифицированных согласно Международной системе классификации (INS). По данной системе пищевые добавки делятся на группы по принципу действия. Группа определяется по первой цифре, указанной после буквы E.

"Глутамат натрия (Е 621), как и соль с сахаром, вызывает психологическое привыкание, и человек будет отдавать предпочтение продуктам, в которых присутствуют эти добавки. Вот, пожалуй, и весь вред глутамата натрия. На самом деле глутамат натрия известен в Азии с древних времен и является абсолютно безвредным. В большом количестве он содержится в сыре и некоторых морских водорослях, которые традиционно используются в качестве приправ в этом регионе", - отметила Зайцева.

"Обращаю ваше внимание, что некоторые добавки не только не вредны, а наоборот жизненно необходимы. Такой является всем известная аскорбиновая кислота, которая используется при производстве колбасных изделий как антиокислитель. Аскорбиновая кислота это ни что иное как пищевая добавка Е 300, она же витамин С, столь необходимый в сезон простуд", - сообщила завлабораторией мясокомбината.

В состав колбасных изделий входит глюкоза, без которой невозможна напряженная работа и активная мозговая деятельность.

"Я уже не говорю о большом содержании животного белка, без которого невозможно нормальное развитие и рост ребенка, крепкая мускулатура и сила мужчин, нежная и молодая кожа женщин. Мы гарантируем качество нашей продукции. Надеемся, наличие обязательного и разрешенного количества безопасных пищевых добавок не отпугнет наших потребителей от давно полюбившейся продукции", - отметила Зайцева.

Управление Роспотребнадзора по Курганской области проведет свою проверку сообщения по поводу претензий жительницы Кургана Марины и даст Накануне.RU свой ответ.