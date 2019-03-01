"Валенсия" Черышева вышла в финал Кубка Испании, где встретится с "Барселоной"

Футбольный клуб "Валенсия", за который выступает российский полузащитник Денис Черышев, вышел в финал Кубка Испании. По сумме двух матчей обыгран "Бетис", передает корреспондент Накануне.RU.

В ответной встрече в Валенсии хозяева одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 56-й минуте провел нападающий Родриго.

Таким образом, клуб Черышева пробился в финал Кубка, где встретится с каталонской "Барселоной". Этот матч пройдет 25 мая.

Напомним, в первой игре между "Валенсией" и "Бетисом" была зафиксирована результативная ничья.