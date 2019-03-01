Федеральное бюро "Яблока" не приняло Надежду Агишеву в партию

Федеральное бюро "Яблоко" отказало депутату пермской гордумы Надежде Агишевой в приеме в партию. Об этом сообщила сама Надежда Агишева на своей странице в социальной сети Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я присутствовала на бюро по скайпу, а не очно. Потому что только вчера мне сообщили о том, что бюро состоится. Это и правда очень непростой момент. Очень тяжелое и унизительное впечатление, прямые оскорбления. Большая радость для политических оппонентов. Но ничего, держим удар", - написала депутат.

Ранее она подавала заявление о вступлении в партию на уровне региона, однако краевое отделение также отказало депутату о вступлении в партию.

Напомним, в декабре прошлого года делегаты конференции партии "Яблоко" в Пермском крае подняли вопрос об отзыве Надежды Агишевой, обратившись в федеральное бюро с заявлением о причинении депутатом "ущерба" партии из-за "человеческой непорядочности". В думу Перми Надежда Агишева прошла по партийным спискам "Яблока".