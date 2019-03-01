В Перми начинается суд над вторым подростком, напавшим на школу №127

В Мотовилихинском райсуде Перми состоялось предварительное заседание по делу подростка, напавшего на школу №127, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, нападение произошло 15 января 2018 г. На школу совершили налёт двое подростков. Пострадали 12 человек, тяжелее всех – учитель начальных классов, получившая 17 ножевых ран. Один из инициаторов резни уже получил срок – девять лет восемь месяцев воспитательной колонии и принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Второй парень, изначально признанный невменяемым, прошёл повторную экспертизу, по итогам которой признан вменяемым. Его дело поступило в суд.

Предварительная встреча прошла в последний день зимы, сообщили Накануне.RU в суде. На ней подростка оставили под стражей и назначили дату первого основного заседания – 14.00 12 марта. Процесс будет закрытым.