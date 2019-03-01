Ким Чен Ын и Трамп договорились встретиться еще раз

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп в Ханое высказали намерение продолжать двусторонние отношения.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Трамп и Ким Чен Ын на саммите договорились провести еще встречу, чтобы обсудить важные вопросы.

Отмечается, что вторая встреча является "хорошим шансом" для развития отношений между странами и углубления взаимного доверия, передает Regnum.

Напомним, саммит в Ханое завершился безрезультатно: Ким и Трамп не подпишут по итогам встречи никаких соглашений. Лидеры двух стран вели переговоры примерно четыре с половиной часа, но затем неожиданно покинули место их проведения.

Позже в МИД КНДР опровергли слова президента США. Дональд Трамп после окончания провального саммита между двумя странами заявил, что Пхеньян хочет снятия всех санкций, но Вашингтон не может на это пойти.

Однако министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что речь на переговорах шла только о частичной отмене санкций.