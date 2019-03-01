Кубок Гагарина: "Автомобилист" вновь оказался сильнее "Трактора"

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина между "Автомобилистом" и "Трактором" екатеринбургский клуб вновь оказался сильнее. Встреча завершилась со счетом 4:2, передает корреспондент Накануне.RU.

Игра прошла в четверг вечером в Екатеринбурге. В составе хозяев шайбы забросили Андрей Обидин, Найджел Доус, Анатолий Голышев и Александр Кучерявенко. Челябинцы сумели ответить точными бросками Григория Желдакова и Антона Глинкина.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу "Автомобилиста". Теперь "Трактор" постарается взять реванш в Челябинске - матчи пройдут 2 и 4 марта.

Напомним, в первой игре екатеринбургский клуб одержал разгромную победу.