У Беглова в Санкт-Петербурге появился первый соперник

Оксана Дмитриева, руководитель фракции "Партии роста" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, заявила о своем желании выдвинуться и участвовать в выборах губернатора города. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК.

Профессиональный экономист Дмитриева - коренная петербурженка, имеет колоссальный опыт работы в законодательной сфере, начиная с 90-х годов, неоднократно избиралась в Государственную думу РФ.

В 2018 году была выдвинута на предварительном голосовании как кандидат "Партии роста" на выборах президента России, однако, по итогам праймериз было решено отправить кандидатом лидера партии Бориса Титова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, врио губернатора Санкт-Петербурга, ставленник Кремля Александр Беглов испытывает проблемы с рейтингом в родном для президента Владимира Путина городе. Выдвижение сильных кандидатов на выборах в сентябре может обострить избирательную кампанию.