Мэр Биробиджана Коростелёв досрочно подал в отставку

Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города. Об этом сообщается на официальном сайте местной администрации.

Заявление по собственному желанию было написано градоначальником вчера, 28 февраля.

"С 1 марта исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана будет первый заместитель мэра областного центра Андрей Пивенко", — прокомментировал первый председатель Городской думы Павел Ворожбит.

В пресс-службе биробиджанской мэрии также анонсировали внеочередное собрание Гордумы 4 марта для определения даты проведения конкурса.