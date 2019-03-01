Facebook продолжит диалог с властями РФ относительно своей деятельности в стране

Социальная сеть Facebook продолжит диалог с российскими властями относительно своей деятельности в стране.

Вчера, 28 февраля, управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании в связи с не предоставлением последней необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей.

"Facebook стремится предоставить пользователям в России максимально положительный опыт использования нашей платформы, и мы продолжим диалог с соответствующими органами власти относительно нашей деятельности в России", — рассказали "РИА Новости" в пресс-службе соцсети.