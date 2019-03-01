01 Марта 2019
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Нафтогаз" сообщил об увеличении долга "Газпрома" на $200 млн

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $200 млн после того, как Стокгольмский арбитраж присудил компании победу в споре. Об этом заявил исполнительный директор украинской корпорации Юрий Витренко.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, "Нафтогаз" объявил о начале процесса по взысканию активов "Газпрома" в Люксембурге. Украинская компания уже получила топливо на сумму более $2 млрд.

Как отметили в пресс-службе "Нафтогаза", со стороны ответчика имел место шантаж в целях добиться от украинской компании добровольного отказа от победы в арбитраже, однако в корпорации заявили, что не поддаются на это.

"Мы заставим "Газпром" выполнить решение арбитража в транзитной деле и заплатить нам $2,56 млрд плюс проценты, которые за год набежало почти $200 млн", — приводятся слова Витренко в сообщении.

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Нафтогаз" сообщил об увеличении долга "Газпрома" на $200 млн

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Теги: Нафтогаз, Газпром, газ, долг, задолженность, арбитраж, суд



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