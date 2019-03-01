Нафтогаз" сообщил об увеличении долга "Газпрома" на $200 млн

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $200 млн после того, как Стокгольмский арбитраж присудил компании победу в споре. Об этом заявил исполнительный директор украинской корпорации Юрий Витренко.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, "Нафтогаз" объявил о начале процесса по взысканию активов "Газпрома" в Люксембурге. Украинская компания уже получила топливо на сумму более $2 млрд.

Как отметили в пресс-службе "Нафтогаза", со стороны ответчика имел место шантаж в целях добиться от украинской компании добровольного отказа от победы в арбитраже, однако в корпорации заявили, что не поддаются на это.