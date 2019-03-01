01 Марта 2019
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Мэр Екатеринбурга пообещал гранитную набережную для Исети и просушку города к весне

В администрации Екатеринбурга прошла встреча главы областной столицы с журналистами городских и региональных СМИ, на контрой Александр Высокинский презентовал некоторые идеи, передает корреспондент Накануне.RU

В частности, мэр поделился планами "одеть" в гранит пока ещё не облагороженные участки берегов реки Исеть в Железнодорожном районе. При этом, по словам Высокинского, на пеших прогулочных маршрутах в центре мегаполиса появятся "точки притяжения" на каждых 400 м, например, колесо обозрения или памятник святой Екатерине. Кроме того, градоначальник видит перспективу продлить "уральский Арбат" - улицу Вайнера - до улицы Антона Валека.

По его словам, на следующей недели для формирования всей этой концепции в Екатеринбург приедут архитекторы из Голландии.

"Ну, как из Голландии - один по фамилии Свердлов, у другого тоже русская фамилия", - уточнил мэр, сказав, что концепцию выставят на обсуждение горожан.

Другой план Высокинского связан с технологиями уборки снега. Сейчас его вывозят, а надо плавить - соответствующая техника есть, но плавильные машины работают на газе, в привязке к канализационным коллекторам, и сильно шумят, что наверняка не понравится горожанам, поскольку такие работы ведутся по ночам. Тем не менее, Высокинский пообещал решить проблему, чтобы к 15 марта максимально убрать улицы от снега, не дав ему превратиться в слякоть, грязь и пыль.

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Мэр Екатеринбурга пообещал гранитную набережную для Исети и просушку города к весне

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Теги: Екатеринбург, набережная, Александр Высокинский



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