Deutsche Bank: В России ожидается инфляция ниже прогноза ЦБ

Deutsche Bank ожидает пика инфляции в России в марте.

Как говорят в банке, в марте ее уровень составит 5,4%. К концу года инфляция упадет до 4,5%, что ниже прогнозного диапазона ЦБ в 5-5,5%.

По словам аналитиков, риторика Банка России на заседании в феврале была менее жесткой, а значит в отсутствие каких-либо внезапных шоков вероятность повышения ключевой ставки в 2019 году остается низкой.

Также Deutsche Bank прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,3%, в 2020 году - на уровне 2%, и ускорение роста до 3,1% в 2021 году.

Годовая инфляция в 2019 году ожидается на уровне 4,3%, в 2020 году показатель снизится до 3,8% и затем достигнет целевого диапазона ЦБ в 4% к 2021 году.

Доллар при этом в среднем в 2019 году будет стоить 63,9 рубля, в 2020 году - немного ослабнет до 63,8 рубля, и затем снова вырастет до среднего уровня в 64 рубля в 2021 году, сообщает ТАСС.

Ранее Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год.

Банк ожидает, что курс доллара в 2019 году в среднем составит 68,5 руб./$, говорится в презентации госбанка. Среднегодовой курс в 2020 году, по прогнозу Сбербанка, составит 69 руб./$.

Также, согласно прогнозу, инфляция будет варьироваться в пределах 4–5% в 2019–2020 годах. Нефть марки Urals составит 62 $/барр. в 2019 и 2020 годах. ВВП - 1,4% в 2019 году и 2% в 2020 году. Ключевая ставка ЦБ РФ не изменится и составит 7,5% в 2019 году и 7% в 2020 году, сообщает ТАСС.

Напомним, в начале февраля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор указал на умеренный рост инфляции в январе, передает корреспондент Накануне.RU.

ЦБ заявил, что вклад повышения НДС на 2% в инфляцию оказался умеренным, но в полной мере рост ставки скажется на ценах к апрелю. Годовую инфляцию регулятор спрогнозировал в интервале 5–5,5%.

К проинфляционным рискам ЦБ отнес пересмотр ожидаемых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, а также геополитические факторы, которые могут привести к волатильности на мировых рынках.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 22 марта. Напомним, долгосрочный прогноз аналитиков сводится к росту ключевой ставки в 2019 г. и удорожанию заемных средств.