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Политика

Российская делегация в ООН "вынуждено" отклонила американский проект резолюции по Венесуэле

Москва вынуждено наложила вето на американский проект по Венесуэле, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, российская делегация предложила свой проект по ситуации в латиноамериканской стране, однако Вашингтон "убил" его своими правками, осуждающими правительство Николаса Мадуро.

По мнению Небензи, это было сделано преднамеренно.

"Вашингтон и Лондон вновь ограбили целую нацию на миллиарды долларов, и насильно навязывают подачки, которые обставляют условием смены режима", — цитирует его "Интерфакс".

Дипломат также отметил, что голосование по Венесуэле стало ярким примером, доказывающим необходимость права вето для отстаивания мира и права народов "самим решать свою судьбу".

Отклонение российской стороной американского проекта по Венесуэле Небензя объяснил тем, что предлагаемые меры "не нацелены на решение проблем" этой страны, тогда как российский проект мог бы помочь венесуэльцам самостоятельно решить свои проблемы.

"Вы сначала создаете колоссальные гуманитарные проблемы, а потом призываете мир их решить", — добавил он.

Василий Небензя(2017)|Фото: gosnovosti.com

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Российская делегация в ООН "вынуждено" отклонила американский проект резолюции по Венесуэле

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Теги: Венесуэла, ООН, СБ ООН, Василий Небензя, США, резолюция



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