01 Марта 2019
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Экономика В России

Аналитики: В России подорожают молоко, гречка и хлеб

В 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания.

Как отмечают аналитики компании "ФинЭкспертиза", которые проанализировали состояние рынка, в 2018 году за счет роста стоимости на энергоносители, аренды, кормов и удобрений, выросли цены на куриные яйца, мясо и сахар. В текущем году стоит ожидать подорожания молока, гречки и хлеба.

Как говорят эксперты, для производства молока требуются корма, которые в прошлом году подорожали на 36%, а также тарифы на энергоносители, цены на которые выросли на 30%. Это приведет к росту цен и на молоко, считают в компании.

Кроме того, вырастут цены на гречку. В 2017 году из-за рекордного урожая, цены на крупу упали на 16%, после чего в 2018 году были резко сокращены посевы, и в результате валовый сбор культуры упал почти на 40%. Также произошел рост цен на удобрения и средства защиты растений.

Также аналитики отмечают низкий уровень прибыли у производителей хлебобулочных изделий, что связано с подорожанием в прошлом году пшеницы на 54%, а также ржи на 30%. Кроме того, выросли расходы на ЖКХ, на аренду помещений и земли. Все это также скажется на росте цен на хлеб, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В то же время по отношению к декабрю текущего года цены выросли на 1%.

В частности, пшено подорожало на 1,6%, гречневая крупа — на 0,6%, мука — на 0,5%, баранина и хлеб из муки 1 и 2 сортов — на 0,4%, рыба мороженая, хлеб ржаной и рис — на 0,3%, макаронные изделия, вермишель, печенье и шоколадные конфеты — на 0,2%. Напротив, на 1,3% подешевели куриные яйца, на 0,6% — свинина, на 0,3% — мясо кур, на 0,2% — колбасы.

В свою очередь, плодоовощная продукция в целом подорожала на 1,9%, в частности, помидоры и огурцы свежие — на 5,5% и 4,9% соответственно.

И практически не изменились цены на бензин, тогда как дизельное топливо подешевело на 0,1%.

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Аналитики: В России подорожают молоко, гречка и хлеб

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Теги: молоко, гречка, хлеб, продукты



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