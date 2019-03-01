Кудрин: Россия отстает от G7 на 40 лет

Россия существенно отстала от стран "Большой семерки" по уровню производительности труда.

Об этом сообщил глава Счетной палаты и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. "Выработка на одного работающего у нас примерно $23 в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран "Большой семерки", — отметил Кудрин.

По его словам, кабмину стоит уделять внимание системным мерам, в том числе прописанным в национальном проекте по повышению производительности труда. Это будет эффективнее, чем адресная поддержка нуждающихся, сообщает ТАСС.

В январе Кудрин заявил, что для выведения российской экономики к трёхпроцентному росту нужны дополнительные политические меры, способствующие развитию.

По его словам, три главных фактора для ускорения роста — трудовые ресурсы, инвестиции и производительность труда.

Таким образом, как подчеркнул Кудрин, необходимо создавать соответствующие условия для притока инвестиций и роста производительности труда.

Кроме того, он предложил значительно увеличить полномочия регионов страны, передав субъектам часть земельных ресурсов.