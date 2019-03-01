01 Марта 2019
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Экономика В России

Греф спрогнозировал падение ипотечных кредитов

Ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться уже в 2019 году.

Об этом сообщил президент Сбербанка Герман Греф. Однако предсказать, будет это 8 или 9%, он не может: учитывая инфляцию, в этом году уровень в 8% вряд ли достижим.

"В следующем году, я уверен, мы увидим 8% [по ипотеке]", – выразил уверенность глава госбанка.

"Я понимаю, что вы волнуетесь, что кто-то из политической отрасли может захотеть еще подвинуть ставки вниз. Но это не первый раз такая ситуация в новейшей политической истории, кто-то уже пытался обсуждать нечто похожее. Не волнуйтесь, это хорошая новость для нашего банка", - сказал Греф, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, ипотечная ставка в России в ближайшее время не снизится до обещанных 8% - на выполнение этого поручения президент отвел срок почти в целый год - до 15 января будущего года, но контрольная дата не является конечной, поскольку в дальнейшем предполагается раз в полгода заслушивать доклады о принятых мерах.

Также сообщалось, что Банк ВТБ, который является вторым по активам в стране, не ожидает дальнейшего повышения ипотечных ставок.

Как сообщил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин, "дальнейшего повышения ипотечных ставок, безусловно, не будет". Как прогнозируют в банке, ключевая ставка Центробанка в первом полугодии будет находится "где-то на уровне текущем", а к концу года снизится до уровня 7,5-7,25%.

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Греф спрогнозировал падение ипотечных кредитов

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Теги: Сбербанк, Герман Греф, ипотека



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