01 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

В администрации Порошенко прокомментировали инцидент c шапкой

Появившееся в интернете видео, на котором украинский президент Петр Порошенко срывает шапку с головы девушки в Запорожье, вызвало настолько большой общественный резонанс, что администрации лидера Украины пришлось дать комментарий по этому поводу.

Там сообщили, что глава государства "случайно схватил шапку", сообщает "Российская газета".

Напомним, Порошенко внезапно снял с головы девушки шапку. Инцидент произошел в Запорожье на встрече с избирателями. На записи, которая появилась в интернете, видно, что глава государства проходит мимо толпы людей и в какой-то момент снимает шапку с головы одной из девушек.

Не исключено, что Порошенко, таким образом отреагировал на неудобный вопрос со стороны девушки.

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В администрации Порошенко прокомментировали инцидент c шапкой

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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Ранее 28.02.2019 02:01 Мск Пользователи Сети обсуждают Порошенко, сорвавшего с женщины шапку

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