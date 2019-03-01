В администрации Порошенко прокомментировали инцидент c шапкой

Появившееся в интернете видео, на котором украинский президент Петр Порошенко срывает шапку с головы девушки в Запорожье, вызвало настолько большой общественный резонанс, что администрации лидера Украины пришлось дать комментарий по этому поводу.

Там сообщили, что глава государства "случайно схватил шапку", сообщает "Российская газета".

Напомним, Порошенко внезапно снял с головы девушки шапку. Инцидент произошел в Запорожье на встрече с избирателями. На записи, которая появилась в интернете, видно, что глава государства проходит мимо толпы людей и в какой-то момент снимает шапку с головы одной из девушек.

Не исключено, что Порошенко, таким образом отреагировал на неудобный вопрос со стороны девушки.