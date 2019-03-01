Миронов предложил переименовать Курилы в Русские острова

Депутат Госдумы, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил переименовать Курилы в Русские острова.

"…Потому что они были, есть и будут русскими островами", - сказал Миронов. По его словам, исторически Итуруп и Шикотан - это названия не японские, а имена, которые дало островам местное население - айны, которые не являются японцами. А название Хабомаи - это, по словам депутата, японский топоним.

"Зачем нам среди наших островов иметь японское название?", - задался вопросом Миронов, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, Токио продолжает настаивать на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в нижней палате парламента.

По его словам, "изменений в этой позиции нет". "Северные территории - это наши исконные территории", - сказала японский премьер.

Абэ пояснил, что позиция Токио заключается в том, чтобы "определить принадлежность четырех островов" и на этой основе заключить мирный договор, передает Regnum.

По данным СМИ, японский премьер Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с нашей страной в том случае, если ему удастся получить гарантии передачи островов Шикотан и Хабомаи. В Москве подчеркивали, что Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.