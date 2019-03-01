Миронов предложил переименовать Курилы в Русские острова

01 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Дальневосточный ФО В России

Миронов предложил переименовать Курилы в Русские острова

Депутат Госдумы, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил переименовать Курилы в Русские острова.

"…Потому что они были, есть и будут русскими островами", - сказал Миронов. По его словам, исторически Итуруп и Шикотан - это названия не японские, а имена, которые дало островам местное население - айны, которые не являются японцами. А название Хабомаи - это, по словам депутата, японский топоним.

"Зачем нам среди наших островов иметь японское название?", - задался вопросом Миронов, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, Токио продолжает настаивать на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в нижней палате парламента.

По его словам, "изменений в этой позиции нет". "Северные территории - это наши исконные территории", - сказала японский премьер.

Абэ пояснил, что позиция Токио заключается в том, чтобы "определить принадлежность четырех островов" и на этой основе заключить мирный договор, передает Regnum.

По данным СМИ, японский премьер Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с нашей страной в том случае, если ему удастся получить гарантии передачи островов Шикотан и Хабомаи. В Москве подчеркивали, что Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Миронов предложил переименовать Курилы в Русские острова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдума, Курилы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.02.2019 10:06 Мск Токио не ответил на вопрос об "исконной" принадлежности Южных Курил
Ранее 07.02.2019 08:25 Мск Японские СМИ утверждают, что СССР рассматривал вариант передачи части южных Курил
Ранее 30.01.2019 10:29 Мск Абэ назвал южные Курилы исконной территорией Японии
Ранее 30.01.2019 02:05 Мск Абэ не исключил появление американских военных баз на Курилах
Ранее 15.12.2016 14:48 Мск Абэ пригласил Путина отдохнуть в японском горячем источнике. Президент: "Это интересно"
Ранее 15.12.2016 13:11 Мск Путин прибыл в Японию и встретился с Абэ
Ранее 15.12.2016 09:22 Мск Переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ начнутся за закрытыми дверями
Ранее 15.12.2016 01:39 Мск Путин начинает свой визит в Японию
Ранее 14.12.2016 13:40 Мск В Кремле оставили без комментариев возможное размещение баз США на Южных Курилах
Ранее 14.12.2016 10:49 Мск СМИ: Япония не исключила размещения военных баз США на южных Курилах

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 659

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети