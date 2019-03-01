01 Марта 2019
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Общество Дальневосточный ФО

На жительницу Приамурья завели дело за избиение ее годовалого ребенка сожителем

В Амурской области несовершеннолетняя мать годовалого ребенка, который в середине февраля был избит ее сожителем, после чего попал в реанимацию, стала фигуранткой уголовного дела.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД Приамурья, мальчику телесные повреждения причинялись в присутствии матери, которая в этот момент бездействовала, чем подвергла жизнь и здоровье своего ребенка опасности.

В отношении 17-летней девушки заведено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Ребенок в возрасте одного года поступил в больницу с многочисленными травмами 15 февраля. Как выяснилось в ходе расследования, к совершению преступления может быть причастен молодой человек 2001 года рождения - сожитель матери ребенка.

Его арестовали. Молодой человек дал признательные показания. Ранее он был судим за нанесение побоев.

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На жительницу Приамурья завели дело за избиение ее годовалого ребенка сожителем

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Теги: ребенок, дети, избиение



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