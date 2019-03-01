"Ипотечные каникулы" коснутся только новых кредитных договоров

Проект закона об "ипотечных каникулах" для россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию, будет касаться только новых ипотечных договоров, заключенных после вступления документа в силу.

Об этом говорится в законопроекте. Согласно поправкам, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с требованием о предоставлении льготного периода на срок не более полугода. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их.

На льготный период могут претендовать граждане и индивидуальные предприниматели в случае снижения их заработной платы или дохода более, чем на 30% за месяц, по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко в соавторстве с руководителями парламентских фракций внесли в "нижнюю палату" проект закона об "ипотечных каникулах".

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию поручил снизить ипотечную ставку до 8% к январю 2020 г. Как сообщало Накануне.RU, согласно "майским указам" 2012 г., средняя ставка по ипотеке должна была составить порядка 6,2% уже к 2018 г.