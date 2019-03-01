01 Марта 2019
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Политика За рубежом

Власти Северной Кореи раскрыли детали переговоров Ына и Трампа

В МИД КНДР опровергли слова президента США.

Дональд Трамп после окончания провального саммита между двумя странами заявил, что Пхеньян хочет снятия всех санкций, но Вашингтон не может на это пойти. По его словам, ограничения останутся в силе, но расширяться не будут.

Тем временем, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо рассказал подробности переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына на саммите в Ханоэ.

Он опроверг заявление Трампа. По его словам, речь на переговорах шла только о частичной отмене санкций. Кроме того, для их отмены США потребовали "еще одну" меру помимо демонтирования ядерного реактора в Йонбене. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, КНДР не готова менять нынешнюю позицию, сообщает РИА "Новости".

Напомним, саммит в Ханое завершился безрезультатно: Ким и Трамп не подпишут по итогам встречи никаких соглашений. Лидеры двух стран вели переговоры примерно четыре с половиной часа, но затем неожиданно покинули место их проведения.

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Власти Северной Кореи раскрыли детали переговоров Ына и Трампа

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Теги: КНДР, США, санкции



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