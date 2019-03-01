"Маркс онлайн": основоположник призывает китайцев принять участие в опросах о развитии страны

В Китае уже не за горами "две сессии" - заседания Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая. ВСНП как высшему законодательному органу в стране предстоит рассмотреть план социально-экономического развития КНР. Сессия НКПСК открывается 3 марта, а ВСНП - 5-го.

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В преддверии "двух сессий" начались онлайн-опросы населения. Пользователям предлагается выбрать, например, наиболее волнующие аспекты социального управления, дипломатии, борьбы с коррупцией, снижения налогов, ликвидации нищеты и т.д. Подобные опросы проводятся ежегодно с 2002 г.

На днях был опубликован ролик "Твой Маркс уже онлайн", мотивирующий граждан принять участие в опросе. В начале один из героев мультика сомневается в том, что может решать, как стоит развиваться государству и начинает заполнять опросный лист наобум. Тогда перед ним появляется Карл Маркс и убеждает респондента в том, что именно он является создателем будущего.

"С точки зрения исторического материализма создатели истории - это массы. Желания и действия всех народных масс задают направление истории", - говорится в ролике. В рамках "двух сессий" собираются мудрость и пожелания людей, а результаты опросов станут ориентиром для принятия решений. В завершение приводится речь председателя КПК Си Цзиньпина о том, что каждый является свидетелем и творцом новой эпохи.

В последнее время власти Китая уделяют всё большее внимание пропаганде марксизма. Помимо агитационных роликов, был снят аниме-сериал о жизни Карла Маркса и Фридриха Энгельса.