09 Февраля 2019
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“Речь идет о вещах, которые требуют политической крыши!" Захар Прилепин рассказал о своем вступлении в ОНФ 

Писатель Захар Прилепин прокомментировал свой конфликт с Эдуардом Лимоновым и заявления о его исключении из незарегистрированной партии "Другая Россия". По его словам, из движения нацболов (НБП - запрещена в России) "сложно исключить", потому что оно не существует как бюрократическая структура.

"Очень сложно исключать из партии, которая как организационная структура даже не существует. Это не виртуальная вещь, она состоит из конкретных людей, но там нет никаких бумаг, каких-то вещей, куда можно, как на работу, отнести трудовую книжку", - заявил Прилепин, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU во время визита в Екатеринбург.

"Лимонов имеет ко мне какие-то претензии определенного толка, я эти претензии не разделяю. У меня отличные отношения с большинством ведущих деятелей нацбольского движения. Я воспринимаю это как частный конфликт. Который я могу объяснить, но для этого надо больше времени, чем есть у нас с вами", - заявил Захар Прилепин.

Он также подтвердил, что действительно вступил в ОНФ, что возмутило его соратников по НБП. Он также отметил, что ОНФ мог бы стать "политической крышей" всего движения, но лидер партии, писатель Эдуард Лимонов "не внял доводам разума".

"В ОНФ же я вошел, да, я этого не скрываю. Я, кстати, был уверен, что это не вызовет подобный реакции (у Лимонова, - прим. Накануне.RU). ОНФ же не партийная структура, он прекрасно знает, для чего мне это надо. У меня масса проблем, связанных с ополченцами, с высылкой людей на Украину, с различными коррупционными схемами, которым надо противостоять. Речь идет о вещах, которые требуют, так сказать, определенной политической крыши. Причем это вещи, которые важны и для него и для всей нашей организации. Я пытался ему это объяснить, но он, к сожалению, не внял ни доводам разума с моей стороны, ни доводам со стороны других партийцев. Это его личное дело", - прокомментировал Прилепин.

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“Речь идет о вещах, которые требуют политической крыши!" Захар Прилепин рассказал о своем вступлении в ОНФ 

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