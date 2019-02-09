Следователи проверяют обстоятельства посадки самолета с отказавшей гидравликой в Шереметьево

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте проводит проверку посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Напомним, ранее сообщалось, что у борта "Аэрофлота" отказала гидравлика. Посадка прошла удачно.

По данным следователей, у самолета Sukhoi Superjet 100, летевшего рейсом SU2018 из Москвы в Прагу, сработала сигнализация низкого уровня первой гидросистемы. На борту воздушного судна находились пять членов экипажа и 53 пассажира. Никто не пострадал, передает ТАСС.